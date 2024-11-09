Взрыв в Харькове 9 ноября 2024 года

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрыв в Харькове раздался прямо сейчас, в ночь на 9 ноября. Враг снова атаковал город КАБом.

Об этом в Telegram сообщает городской голова Игорь Терехов.

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Взрыв в Харькове 9 ноября

Звук взрыва в городе был слышен примерно в 02:49. По информации местных каналов, на город в тот момент летел КАБ.

Через несколько минут информацию о взрыве подтвердил мэр Харькова.

"В Харькове раздался взрыв. Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны", — написал Терехов.

Позже, в 02:56, в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках КАБ на Харьковскую область.

Обновлено в 03:10

"Прилет КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие. Есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — уточнил Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска тоже атаковали Харьков КАБами. Попадание было зафиксировано как в центре города, так и в районе Салтовка. В результате атаки были повреждены и частично разрушены дома, также пострадали люди. В комментарии нашему корреспонденту жительница дома на Салтовке рассказала, что ей запомнилось из российской атаки.

Также мы сообщали, что в ночь с 8 на 9 ноября россияне атаковали Одессу дронами. В городе были слышны взрывы.