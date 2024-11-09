Взрыв в Харькове 9 ноября 2024 года

В Харькове было слышно звук взрыва
Взрыв в Харькове раздался прямо сейчас, в ночь на 9 ноября. Враг снова атаковал город КАБом.
Об этом в Telegram сообщает городской голова Игорь Терехов.
Взрыв в Харькове 9 ноября
Звук взрыва в городе был слышен примерно в 02:49. По информации местных каналов, на город в тот момент летел КАБ.
Через несколько минут информацию о взрыве подтвердил мэр Харькова.
"В Харькове раздался взрыв. Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны", — написал Терехов.
Позже, в 02:56, в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках КАБ на Харьковскую область.
Обновлено в 03:10
"Прилет КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие. Есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — уточнил Терехов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска тоже атаковали Харьков КАБами. Попадание было зафиксировано как в центре города, так и в районе Салтовка. В результате атаки были повреждены и частично разрушены дома, также пострадали люди. В комментарии нашему корреспонденту жительница дома на Салтовке рассказала, что ей запомнилось из российской атаки.
Также мы сообщали, что в ночь с 8 на 9 ноября россияне атаковали Одессу дронами. В городе были слышны взрывы.
Читайте Новини.LIVE!