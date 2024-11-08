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Вже другий приліт по будинку — харків'янка розповіла про атаку РФ

8 листопада 2024 13:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Харкова 8 листопада — мешканка розповіла про приліт по будинку
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
Анастасія Постоєнко - Редактор

 У Харкові триває ліквідація наслідків російського удару по місту, внаслідок якого є пошкодження багатоповерхівки у місті. Мешканка будинку розповіла, що їй запам'яталося з російської атаки. 

Про це вона розповіла кореспонденту Новини.LIVE.

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Харків'янка, яка проживає у пошкодженому будинку, розповіла, що це вже другий приліт по будинку. Перший стався у березні. В момент удару її родина вже відпочивала, аж раптом вона почула гул та свист, схожий на звук літака.

"Віконний блок випав на наше ліжко. На щастя, частина скла вилетіла назовні. Ми швидко взяли тривожну валізу та вибігли на вулицю. Там уже зібралися люди, всюди були пожежі." — пригадала жінка. 

Після попереднього обстрілу будинок встигли відновити — там змінили вікна за програмою "єВідновлення". 

Нагадаємо, росіяни регулярно застосовують КАБи по Харкову. Під час однієї з нещодавніх атак було зафіксовано два ураження житлових будівель та історичної забудови.  

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки атаки та чи є постраждалі. 

Харків вибух обстріли будинок атака

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