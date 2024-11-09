Вибух у Харкові 9 листопада 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, в ніч проти 9 листопада. Ворог знову атакував місто КАБом.

Про це у Telegram повідомляє міський голова Ігор Терехов.

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Вибух у Харкові 9 листопада

Звук вибуху у місті було чути приблизно о 02:49. За інформацією місцевих каналів, на місто в той момент летів КАБ.

Через декілька хвилин інформацію про вибух підтвердив мер Харкова.

"У Харкові пролунав вибух. Можливі повторні пуски КАБів. Будьте обережні", — написав Терехов.

Пізніше, о 02:56, у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски КАБів на Харківську область.

Оновлено о 03:10

"Приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття. Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", — уточнив Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська теж атакували Харків КАБами. Влучання було зафіксовано як в центрі міста, так і в районі Салтівка. Внаслідок атаки було пошкоджено та частково зруйновано будинки, також були постраждалі люди. В коментарі нашому кореспонденту мешканка будинку на Салтівці розповіла, що їй запам'яталося з російської атаки.

Також ми повідомляли, що в ніч з 8 проти 9 листопада росіяни атакували Одесу дронами. В місті було чути вибухи.