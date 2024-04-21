В Харькове был слышен взрыв
В Харькове произошел взрыв, предварительно на окраине города. По предварительной информации, есть минимум один пострадавший.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в воскресенье, 21 апреля.
Враг обстрелял Харьков
Враг продолжает наносить жестокие удары по Харькову. В городе был слышен взрыв, предварительно в его окрестностях.
На данный момент сообщается об одном пострадавшем. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее мы сообщали, что артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов в Волчанске погибли двое гражданских мужчин, еще двое граждан получили ранения.
Напомним, что российские военные обстреляли жилые районы Волчанска Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.
Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.
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