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У Харкові було чутно вибух

21 квітня 2024 20:56
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Павло Зінченко
редактор
У Харкові було чутно вибух
Дим після вибуху в місті. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак / Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові було пролунав вибух, попередньо на околиці міста. За попередньою інформацією, є мінімум один постраждалий.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у неділю, 21 квітня.

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Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Ворог обстріляв Харків

Ворог продовжує завдавати жорстокі удари по Харкову. У місті було чутно вибух, попередньо на його околицях.

На даний момент повідомляється про одного постраждалого. Подальша інформація уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених.

Раніше ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури. 

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли

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