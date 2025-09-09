В Харькове слышали взрывы — Терехов прокомментировал ситуацию

Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове днем, 9 сентября, прозвучали громкие взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что взорвалось в Харькове 9 сентября

Мэр Харькова отметил, что взрывы, которые слышали харьковчане около 11:19 произошли за пределами города.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Добавим, что по состоянию на 11:25 карта воздушных тревог в Украине выглядела следующим образом. Сигнал воздушной тревоги был объявлен лишь частично по Харьковской области.

Карта воздушных тревог в Украине 9 сентября в 11:25. Фото: скриншот

Впрочем, предварительно в Воздушных силах сообщали об угрозе атаки российских войск тактической авиацией, в частности с применением авиабомб по северу Харьковской области.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно мэр Харькова обнародовал статистику атак России по городу. Оказалось, что с 1 по 7 сентября в городе впервые за долгое время войны не погиб и не ранен ни один человек. Впрочем атаки на Харьковщину не прекращаются ни на день.