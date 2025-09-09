Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове были слышны взрывы — что известно

В Харькове были слышны взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:34
В Харькове слышали взрывы — Терехов прокомментировал ситуацию
Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове днем, 9 сентября, прозвучали громкие взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Что взорвалось в Харькове 9 сентября

Мэр Харькова отметил, что взрывы, которые слышали харьковчане около 11:19 произошли за пределами города.

null
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Добавим, что по состоянию на 11:25 карта воздушных тревог в Украине выглядела следующим образом. Сигнал воздушной тревоги был объявлен лишь частично по Харьковской области.

null
Карта воздушных тревог в Украине 9 сентября в 11:25. Фото: скриншот

Впрочем, предварительно в Воздушных силах сообщали об угрозе атаки российских войск тактической авиацией, в частности с применением авиабомб по северу Харьковской области.

null
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно мэр Харькова обнародовал статистику атак России по городу. Оказалось, что с 1 по 7 сентября в городе впервые за долгое время войны не погиб и не ранен ни один человек. Впрочем атаки на Харьковщину не прекращаются ни на день.

Харьков взрыв воздушная тревога війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации