В Харькове слышали взрывы — Терехов прокомментировал ситуацию

В Харькове были слышны взрывы — что известно
В Харькове днем, 9 сентября, прозвучали громкие взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что взорвалось в Харькове 9 сентября
Мэр Харькова отметил, что взрывы, которые слышали харьковчане около 11:19 произошли за пределами города.
Добавим, что по состоянию на 11:25 карта воздушных тревог в Украине выглядела следующим образом. Сигнал воздушной тревоги был объявлен лишь частично по Харьковской области.
Впрочем, предварительно в Воздушных силах сообщали об угрозе атаки российских войск тактической авиацией, в частности с применением авиабомб по северу Харьковской области.
Напомним, недавно мэр Харькова обнародовал статистику атак России по городу. Оказалось, что с 1 по 7 сентября в городе впервые за долгое время войны не погиб и не ранен ни один человек. Впрочем атаки на Харьковщину не прекращаются ни на день.
Читайте Новини.LIVE!