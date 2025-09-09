Відео
Головна Харків У Харкові було чутно вибухи — що відомо

У Харкові було чутно вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:34
У Харкові чули вибухи — Терехов прокоментував ситуацію
Дим в небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові вдень, 9 вересня, пролунали гучні вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Що вибухнуло у Харкові 9 вересня

Мер Харкова зазначив, що вибухи, які чули харків'яни близько об 11:19 сталися за межами міста.

null
Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

Додамо, що станом на 11:25 карта повітряних тривог в Україні мала такий вигляд. Сигнал повітряної тривоги був оголошений лише частково по Харківській області.

null
Карта повітряних тривог в Україні 9 вересня об 11:25. Фото: скриншот

Втім попередньо у Повітряних силах повідомляли про загрозу атаки російських військ тактичною авіацією, зокрема із застосуванням авіабомб по півночі Харківської області.

null
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно мер Харкова оприлюднив статистику атак Росії по місту. Виявилось, що з 1 до 7 вересня у місті вперше за тривалий час війни не загинула та не поранилась жодна людина. Втім атаки на Харківщину не припиняються ні на день. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
