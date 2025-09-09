У Харкові чули вибухи — Терехов прокоментував ситуацію

У Харкові було чутно вибухи — що відомо
У Харкові вдень, 9 вересня, пролунали гучні вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Що вибухнуло у Харкові 9 вересня
Мер Харкова зазначив, що вибухи, які чули харків'яни близько об 11:19 сталися за межами міста.
Додамо, що станом на 11:25 карта повітряних тривог в Україні мала такий вигляд. Сигнал повітряної тривоги був оголошений лише частково по Харківській області.
Втім попередньо у Повітряних силах повідомляли про загрозу атаки російських військ тактичною авіацією, зокрема із застосуванням авіабомб по півночі Харківської області.
Нагадаємо, нещодавно мер Харкова оприлюднив статистику атак Росії по місту. Виявилось, що з 1 до 7 вересня у місті вперше за тривалий час війни не загинула та не поранилась жодна людина. Втім атаки на Харківщину не припиняються ні на день.
Читайте Новини.LIVE!