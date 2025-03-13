Последствия атаки БпЛА на Харьков вечером 13 марта 2025 года

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате обстрела Харькова вечером в четверг, 13 марта, получили повреждения по меньшей мере десять частных домов. Россияне нанесли четыре удара по Новобаварскому, Немышлянскому и Основянскому районам города.

Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Последствия атаки на Харьков вечером 13 марта

"По состоянию на сейчас имеем десять частных домов, которые повреждены. Кроме этого, обратились за медицинской помощью семь человек, среди которых четыре ребенка. У них острая реакция на стресс", — отметил мэр.

На данный момент на местах попаданий работают коммунальные службы. В результате атаки выбило окна. Также есть попадание обломков в крыши частных домов.

По словам Игоря Терехова, ни одного военного объекта в этих районах нет.

Напомним, вечером 13 марта в Харькове прогремели взрывы. РФ атаковала город ударными беспилотниками.

Также мы сообщали, что в ночь на 13 марта россияне нанесли дроновые удары по Изюмскому и Чугуевскому районам Харьковщины. В результате атаки получили повреждения учебное заведение, административные здания, больница, кафе и автомобили.