Последствия атаки БпЛА на Харьков вечером 13 марта 2025 года

В Харькове из-за обстрела повреждены по меньшей мере 10 домов
В результате обстрела Харькова вечером в четверг, 13 марта, получили повреждения по меньшей мере десять частных домов. Россияне нанесли четыре удара по Новобаварскому, Немышлянскому и Основянскому районам города.
Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Последствия атаки на Харьков вечером 13 марта
"По состоянию на сейчас имеем десять частных домов, которые повреждены. Кроме этого, обратились за медицинской помощью семь человек, среди которых четыре ребенка. У них острая реакция на стресс", — отметил мэр.
На данный момент на местах попаданий работают коммунальные службы. В результате атаки выбило окна. Также есть попадание обломков в крыши частных домов.
По словам Игоря Терехова, ни одного военного объекта в этих районах нет.
Напомним, вечером 13 марта в Харькове прогремели взрывы. РФ атаковала город ударными беспилотниками.
Также мы сообщали, что в ночь на 13 марта россияне нанесли дроновые удары по Изюмскому и Чугуевскому районам Харьковщины. В результате атаки получили повреждения учебное заведение, административные здания, больница, кафе и автомобили.
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