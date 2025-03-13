Вибух у Харкові увечері 13 березня - чим атакує РФ

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові увечері в четвер, 13 березня, було чутно вибухи. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе, є влучання.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Харків 13 березня
Повітряні сили попереджали, що в районі Харкова летить ворожий дрон та закликали мешканців перебувати в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, російський "шахед" вдарив по Новобаварському району міста.
"Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники", — додав він.
Зазначимо, що станом на 20:45 повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, вчора ворог атакував Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого в столиці лунали вибухи.
А 9 березня окупанти атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області.
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