Вибух у Харкові увечері 13 березня - чим атакує РФ

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові увечері в четвер, 13 березня, було чутно вибухи. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе, є влучання.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Харків 13 березня

Повітряні сили попереджали, що в районі Харкова летить ворожий дрон та закликали мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, російський "шахед" вдарив по Новобаварському району міста.

"Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники", — додав він.

Скриншот допису Терехова

Зазначимо, що станом на 20:45 повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора ворог атакував Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого в столиці лунали вибухи.

А 9 березня окупанти атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області.