После обстрела Эпицентра в Харькове количество жертв продолжает расти

Спасательные роботы после взрывов в Харькове. Фото: ГСЧС

После того, как 25 мая россияне скинули КАБы на "Эпицентр" в Харькове, количество пострадавших и жертв продолжает расти. По состоянию на 13:00 в среду, 29 апреля установлена гибель 19 человек, пострадали 54 человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Отмечается, что в харьковской больнице скончался мужчина, получивший 50% ожогов тела. Харьковская областная прокуратура сообщила, что 40-летний потерпевший получил взрывное ранение и сильные ожоги. Общее количество раненых 54 человека.

Позже стало известно, что руководство "Эпицентра" приняло решение выплачивать по 10 тысяч гривен ежемесячно пострадавшим семьям, в которых остались несовершеннолетние дети до наступления их 18-летия. Также выплатят по миллиону гривен компенсации семьям погибших сотрудников.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Сообщение Харьковской прокуратуры в Telegram

В течение нескольких последующих дней сообщалось об увеличении числа жертв и пострадавших.

В воскресенье, 26 мая, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам после трагедии в Харькове и призвал предоставить Украине больше средств ПВО.

Позже 28 мая спасатели и коммунальные службы Харькова сообщили, что разобрали половину завалов после ракетных ударов россиян по "Эпицентру".