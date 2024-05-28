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Удар по Епіцентру у Харкові — розібрано 50% завалів, кількість загиблих може збільшитись

28 травня 2024 15:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по Епіцентру у Харкові — розібрано 50% завалів, кількість загиблих може збільшитись
Розбір завалів в харківському Епіцентрі. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Харкові станом на 28 травня рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи. Кількість загиблих наразі складає 17 людей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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За словами голови ОВА, з 17 тіл загиблих, одне залишається неідентифікованим.

"Останнє тіло, яке було ідентифіковане — це чоловік 38 років. Він є батьком того хлопчика, який здавав тест ДНК і, на жаль, його батько загинув у цьому будіваельному гіпермаркеті", — сказав Синєгубов.

Удар по Епіцентру, збір ДНК
8-річний хлопчик здає ДНК, аби розпізнати тіло батька. Фото: ГУНП у Харківській області

Він додав, що роботи на місці влучання російської ракети триватимуть ще кілька діб.

"Завалів велика кількість. Ми фактично підійшли до епіцентру самого влучання. Враховуючи те, що температура горіння була досить високою, то наразі нам доводиться просівати все, що знаходимо. Це потрібно для того, щоб можливо ідентифікувати рештки наших цивільних", — розповів посадовець.

Синєгубов зазначив, що наразі ще п'ять осіб вважають зниклими безвісти.

"Враховуючи попередній досвід, можливо будемо віднаходити ще тіла наших цивільних людей", — повідомив він.

Голова ОВА підкреслив, що Росія не припиняє обстрілювати місто.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.  

Харків
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