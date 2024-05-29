Після обстрілу Епіцентру у Харкові кількість жертв продовжує зростати

У Харкові число жертв після вибухів у Епіцентрі продовжує зростати — нові подробиці
Після того, як 25 травня росіяни скинули КАБи на "Епіцентр" у Харкові, кількість постраждалих та жертв продовжує збільшуватися. Станом на 13:00 у середу, 29 квітня встановлено загибель 19 людей, постраждали 54 особи.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Вибухи у Харкові 25 травня
Зазначається, що у харківській лікарні помер чоловік, який отримав 50% опіків тіла. Харківська обласна прокуратура повідомила, що 40-річний потерпілий отримав вибухове поранення і сильні опіки. Загальна кількість поранених 54 людини.
Пізніше стало відомо, що керівництво "Епіцентру" прийняло рішення виплачувати по 10 тисяч гривень щомісячно сім'ям, які постраждали та в яких залишились неповнолітні діти до настяння їх 18-ліття. Також виплатять по мільйону гривень компенсації родинам загиблих співробітників.
Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.
Протягом кількох наступних днів повідомлялося про збільшення числа жертв та постраждалих.
В неділю, 26 травня Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів після трагедії у Харкові та закликав надати Україні більше засобів ППО.
Пізніше, 28 травня рятувальники та комунальні служби Харкова повідомили, що розібрали половину завалів після ракетних ударів росіян по "Епіцентру".
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