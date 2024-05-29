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У Харкові число жертв після вибухів у Епіцентрі продовжує зростати — нові подробиці

29 травня 2024 14:01
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Після обстрілу Епіцентру у Харкові кількість жертв продовжує зростати
Рятувальні роботи після вибухів у Харкові. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після того, як 25 травня росіяни скинули КАБи на "Епіцентр" у Харкові, кількість постраждалих та жертв продовжує збільшуватися. Станом на 13:00 у середу, 29 квітня встановлено загибель 19 людей, постраждали 54 особи.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

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Зазначається, що у харківській лікарні помер чоловік, який отримав 50% опіків тіла. Харківська обласна прокуратура повідомила, що 40-річний потерпілий отримав вибухове поранення і сильні опіки. Загальна кількість поранених 54 людини.

Пізніше стало відомо, що керівництво "Епіцентру" прийняло рішення виплачувати по 10 тисяч гривень щомісячно сім'ям, які постраждали та в яких залишились неповнолітні діти до настяння їх 18-ліття. Також виплатять по мільйону гривень компенсації родинам загиблих співробітників.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Пост Харківської прокуратури
Допис Харківської прокуратури в Telegram

Протягом кількох наступних днів повідомлялося про збільшення числа жертв та постраждалих

В неділю, 26 травня Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів після трагедії у Харкові та закликав надати Україні більше засобів ППО.

Пізніше, 28 травня рятувальники та комунальні служби Харкова повідомили, що розібрали половину завалів після ракетних ударів росіян по "Епіцентру".

ЗСУ
Харків
ДСНС
обстріли
Харківська ОДА
жертви
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