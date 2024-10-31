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В Харькове мужчина во время ссоры избил сожительницу

31 октября 2024 16:45
Евгения Брюховецкая - редактор
В Харькове женщина заявила об избиении сожителем
Полиция. Иллюстративное фото: Район
Евгения Брюховецкая - редактор

В Салтовском районе Харькова мужчина избил сожительницу. Она заявила в полицию, там открыли уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в четверг, 31 октября.

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По словам 46-летней пострадавшей, во время ссоры с сожителем тот вел себя агрессивно, нецензурно высказывался в ее сторону и нанес телесные повреждения. После этого мужчина покинул квартиру.

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Прием заявления от женщины. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли производство по 31-летнему злоумышленнику. Его подозревают в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести.

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Скриншот поста полиции

Напомним, в Харьковской области задержан 17-летний парень, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить.

Во Львове девушка во время ссоры со своим знакомым ударила его ножом несколько десятков раз, от чего он умер.

избиение Харьков полиция драка домашнее насилие мужчины

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