В Харькове женщина заявила об избиении сожителем

Полиция. Иллюстративное фото: Район

В Салтовском районе Харькова мужчина избил сожительницу. Она заявила в полицию, там открыли уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в четверг, 31 октября.

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По словам 46-летней пострадавшей, во время ссоры с сожителем тот вел себя агрессивно, нецензурно высказывался в ее сторону и нанес телесные повреждения. После этого мужчина покинул квартиру.

Прием заявления от женщины. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли производство по 31-летнему злоумышленнику. Его подозревают в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Харьковской области задержан 17-летний парень, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить.

Во Львове девушка во время ссоры со своим знакомым ударила его ножом несколько десятков раз, от чего он умер.