Атака на Харків 30 жовтня — під завалами будинку ще можуть бути люди

Наслідки удару по будинку у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла ймовірність, що під завалами зруйнованого будинку ще можуть перебувати люди. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі для Новини.LIVE.

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За даними Чубенко, внаслідок удару по будинку у Харкові загинуло вже троє людей, ще 36 отримали поранення. У прокуратурі зазначають, що під завалами багатоповерхівки може бути більше людей, ніж очікувалося.

"Після того, як ми виявили тіло 25-річного на вигляд чоловіка по якому не було звернень від родичів чи знайомих, ми не виключаємо той факт, що з ним у квартирі міг хтось бути. Більше заяв про зникнення ми не отримували", — зауважив речник Харківської обласної прокуратури.

У Харкові триває 15 година аварійно-рятувальних робіт на місці влучання КАБа. Нещодавно було деблоковано тіло 15-річного хлопчика, якого родичі подавали у розшук.

"Був невеликий відсоток вірогідності того, що він може бути живим, адже одна з плит стояла під кутом. На вулиці доволі холодно та й вся вода стікала донизу. Дуже були великі сумніви, що хтось може вижити під цими завалами", — сказав Чубенко.

Нагадаємо, у Харкові триває розбір завалів після російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі 30 жовтня.

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