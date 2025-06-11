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В Харькове мужчина под завалами пел гимн Украины — видео

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Дата публикации 11 июня 2025 14:55
Российская атака на Харьков 11 июня — полиция показала кадры с бодикамер
Спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 11 июня российские войска осуществили массированный удар дронами-камикадзе по жилым кварталам Харькова. Патрульные полицейские во время помощи пострадавшим вызволили из-под завалов нескольких человек, среди них был мужчина, который начал петь гимн Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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По его словам, вражеская атака состоялась подло, когда большинство горожан спало в собственных домах. В результате удара погибли по меньшей мере три человека. Количество раненых сейчас составляет более 60 человек, из которых девять это дети.

Патрульные были одними из первых, кто прибыл на место трагедии. Они помогали извлекать пострадавших из-под завалов, тушили пожары, вспыхнувшие прямо на людях, и спасали раненых в сверхсложных условиях.

Билошицкий вспомнил одну из самых болезненных сцен той ночи: среди темноты, пыли, дыма и крика под обломками пел гимн Украины мужчина, который ожидал спасения.

"Это трудно забыть. Это невозможно простить", — написал он.

Напомним, российская атака дронов стала частью широкомасштабного террора против Харькова, в результате которого разрушены жилые дома, ранены десятки мирных жителей, в том числе детей, и вызваны пожары в многоэтажках.

Харьков полиция Харьковская область обстрелы завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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