Російська атака на Харків 11 червня — поліція показала кадри з бодікамер

У Харкові чоловік під завалами співав гімн України — відео
У ніч проти 11 червня російські війська здійснили масований удар дронами-камікадзе по житлових кварталах Харкова. Патрульні поліцейські під час допомоги постраждалим визволили з-під завалів кількох людей, серед них був чоловік, який почав співати гімн України.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Росія вдарила дронами по будинках пізно вночі 11 червня
За його словами, ворожа атака відбулася підло, коли більшість містян спала у власних домівках. Внаслідок удару загинули щонайменше троє людей. Кількість поранених наразі становить понад 60 осіб, з яких дев'ятеро це діти.
Патрульні були одними з перших, хто прибув на місце трагедії. Вони допомагали витягувати постраждалих з-під завалів, гасили пожежі, що спалахнули прямо на людях, і рятували поранених у надскладних умовах.
Білошицький згадав одну із найболючіших сцен тієї ночі: серед темряви, пилу, диму та крику під уламками співав гімн України чоловік, який очікував порятунку.
"Це важко забути. Це неможливо пробачити", — написав він.
Нагадаємо, російська атака дронів стала частиною широкомасштабного терору проти Харкова, внаслідок якого зруйновано житлові будинки, поранено десятки мирних мешканців, зокрема дітей, і спричинено пожежі в багатоповерхівках.
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