Російська атака на Харків 11 червня — поліція показала кадри з бодікамер

Рятувальники в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч проти 11 червня російські війська здійснили масований удар дронами-камікадзе по житлових кварталах Харкова. Патрульні поліцейські під час допомоги постраждалим визволили з-під завалів кількох людей, серед них був чоловік, який почав співати гімн України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, ворожа атака відбулася підло, коли більшість містян спала у власних домівках. Внаслідок удару загинули щонайменше троє людей. Кількість поранених наразі становить понад 60 осіб, з яких дев'ятеро це діти.

Патрульні були одними з перших, хто прибув на місце трагедії. Вони допомагали витягувати постраждалих з-під завалів, гасили пожежі, що спалахнули прямо на людях, і рятували поранених у надскладних умовах.

Білошицький згадав одну із найболючіших сцен тієї ночі: серед темряви, пилу, диму та крику під уламками співав гімн України чоловік, який очікував порятунку.

"Це важко забути. Це неможливо пробачити", — написав він.

Нагадаємо, російська атака дронів стала частиною широкомасштабного терору проти Харкова, внаслідок якого зруйновано житлові будинки, поранено десятки мирних мешканців, зокрема дітей, і спричинено пожежі в багатоповерхівках.