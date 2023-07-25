Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове мужчина подорвал своего знакомого на гранате arrow

В Харькове мужчина подорвал своего знакомого на гранате

25 июля 2023 13:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове мужчина взорвал своего знакомого на гранате
Гранаты на асфальте, в Харькове (фото иллюстративный). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области .

Читайте также:

Подробности происшествия

Когда полиция выехала на место происшествия, выяснилось, что пострадавшего подорвал его знакомый.

"Двое знакомых распивали алкогольные напитки. 50-летний мужчина достал предмет, похожий на гранату, и бросил ее под ноги 51-летнему знакомому", — пишут правоохранители.

В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина, пострадавший госпитализирован в больницу.

  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
1/5 _ 5

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков . В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Также мы писали о том, что правоохранители разоблачили трех харьковчан, хранивших у себя в гараже боеприпасы . Отец с сыновьями под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз