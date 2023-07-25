В Харькове мужчина взорвал своего знакомого на гранате

Гранаты на асфальте, в Харькове (фото иллюстративный). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области .

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Подробности происшествия

Когда полиция выехала на место происшествия, выяснилось, что пострадавшего подорвал его знакомый.

"Двое знакомых распивали алкогольные напитки. 50-летний мужчина достал предмет, похожий на гранату, и бросил ее под ноги 51-летнему знакомому", — пишут правоохранители.

В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина, пострадавший госпитализирован в больницу.

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/5 _ 5

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков . В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Также мы писали о том, что правоохранители разоблачили трех харьковчан, хранивших у себя в гараже боеприпасы . Отец с сыновьями под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.