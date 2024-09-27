В Харькове мужчина продавал гранаты — какой приговор вынес суд

Мужчина держит в руках гранату. Иллюстративное фото: publika.az

В Харькове мужчина нашел гранаты и решил их продать по 3000 гривен за каждую. За это он проведет за решеткой три года.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

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Детали дела

По данным дела, в начале июня 2024 года харьковчанин нашел запрещенные боеприпасы, в том числе:

корпус ручной гранаты Ф-1 с взрывателем типа УЗРГМ к ручным гранатам,

корпус ручной гранаты М67 с подрывателем М213 к ручным гранатам,

корпус ручной гранаты GHO-1 с подрывателем JVA1634 для ручных гранат "Sirpalekasikranaatti m/50".

Он решил продать свои находки и за две гранаты с взрывателем "бизнесмен" выручил по 3 тыс. грн за каждую.

Решение суда

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители нашли еще и гранату иностранного производства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, в Харьковской области мужчина из-за ревности убил ножом свою бывшую девушку и защищавшего ее парня. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также мы сообщали, что в Харьковской области мужчина проигнорировал боевую повестку. За это суд назначил ему три года лишения свободы.