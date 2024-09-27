У Харкові чоловік продавав гранати — який вирок виніс суд

Чоловік тримає в руках гранату. Ілюстративне фото: publika.az

У Харкові чоловік найшов гранати та вирішив їх продати по 3000 гривень за кожну. За це він проведе за ґратами три роки.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.

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Деталі справи

За даними справи, на початку червня 2024 року харків'янин знайшов заборонені боєприпаси, серед них:

корпус ручної гранати Ф-1 із підривачем типу УЗРГМ до ручних гранат,

корпус ручної гранати М67 із підривачем М213 до ручних гранат,

корпус ручної гранати GHO-1 із підривачем JVA1634 до ручних гранат "Sirpalekasikranaatti m/50".

Він вирішив продати свої знахідки, і за дві гранати із підривачем "бізнесмен" виручив по 3 тис. грн за кожну.

Рішення суду

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці знайшли ще й гранату іноземного виробництва.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Нагадаємо, в Харківській області чоловік через ревнощі вбив ножем свою колишню дівчину та хлопця, який її захищав. Підозрюваного затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ми повідомляли, що на Харківщині чоловік проігнорував бойову повістку. За це суд призначив йому три роки позбавлення волі.