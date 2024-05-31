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В Харькове мужчина прорывался в разрушенный дом, где под завалами его жена и дочь

31 мая 2024 14:32
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харькове 63-летний мужчина прорывался в разрушенный дом, где были его жена и дочь
Спасатели при разборе завалов в Харькове. Фото: ГСЧС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В результате вражеской атаки ракетами в Харькове разрушен жилой дом. К завалам прорывался 63-летний мужчина, у которого в доме остались жена и дочь.

Об этом сообщили в Суспільне Харків в пятницу, 31 мая.

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Удар по жилым домам

"Около подъезда родственники утешали мужа, а он все время повторял: "Светлана, возьми трубку!" — снова и снова набирал в телефоне", — отметили в Суспільном.

В момент попадания ракеты в жилое здание 63-летний Вячеслав Власенко находился на рабочем дежурстве. Ему позвонили уже после того, как дом был разрушен, он сразу же приехал на место происшествия.

Работники полиции и спасатели ради его безопасности не пропустили мужчину к руинам дома.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по жилому району Харькова.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по многоквартирному дому враг нанес ракетой С-300.

Количество пострадавших после удара оккупантов увеличивается, сейчас известно о пяти погибших и 25 пострадавших. 

Харьков
ГСЧС
ракетный удар
обстрелы
война в Украине
погибшие
ранение

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