У Харкові 63-річний чоловік проривався до зруйнованого будинку, де були його дружина та донька

Рятувальники під час розбору завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки ракетами у Харкові зруйнований житловий будинок. До завалів проривався 63-річний чоловік, в якого у будинку залишились дружина та дочка.

Про це повідомили у Суспільне Харків у п'ятницю, 31 травня.

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Удар по житлових будинках

"Біля під'їзду родичі втішали чоловіка, а він увесь час повторював: "Світлано, візьми слухавку!" — знов і знов набирав в телефоні", — зазначили в Суспільному.

У момент влучання ракети в житловий будино 63-річний В'ячеслав Власенко перебував на робочому чергуванні. Йому подзвонили вже після того, як будинок був зруйнованим, він одразу ж приїхав на місце пригоди.

Працівники поліції та рятувальники задля його ж безпеки не пропустили чоловіка до руїн будинку.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по житловому районі Харкова.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по багатоквартирному будинку ворог завдав ракетою С-300.

Кількість постраждалих після удару окупантів збільшується, наразі відомо про п'ять загиблих та 25 постраждалих.