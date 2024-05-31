Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові чоловік проривався у зруйнований будинок, де під завалами його дружина та донька arrow

У Харкові чоловік проривався у зруйнований будинок, де під завалами його дружина та донька

31 травня 2024 14:32
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Харкові 63-річний чоловік проривався до зруйнованого будинку, де були його дружина та донька
Рятувальники під час розбору завалів у Харкові. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Внаслідок ворожої атаки ракетами у Харкові зруйнований житловий будинок. До завалів проривався 63-річний чоловік, в якого у будинку залишились дружина та дочка. 

Про це повідомили у Суспільне Харків у п'ятницю, 31 травня.

Читайте також:

Удар по житлових будинках 

"Біля під'їзду родичі втішали чоловіка, а він увесь час повторював: "Світлано, візьми слухавку!"знов і знов набирав в телефоні", — зазначили в Суспільному.

У момент влучання ракети в житловий будино 63-річний В'ячеслав Власенко перебував на робочому чергуванні. Йому подзвонили вже після того, як будинок був зруйнованим, він одразу ж приїхав на місце пригоди. 

Працівники поліції та рятувальники задля його ж безпеки не пропустили чоловіка до руїн будинку. 

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по житловому районі Харкова

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по багатоквартирному будинку ворог завдав ракетою С-300.

Кількість постраждалих після удару окупантів збільшується, наразі відомо про п'ять загиблих та 25 постраждалих. 

Харків
ДСНС
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
загиблі
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище