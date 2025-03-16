Пистолет Макарова и патроны — в Харькове осудили мужчину за владение оружием без разрешения

В Харькове мужчина владел оружием без разрешения — что решил суд
В Харькове мужчина незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие. Его правоохранители разоблачили на вокале.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что в ноябре 2024 года мужчина без разрешения купил пистолет Макарова и два магазина с 16 патронами калибра 9 мм. Впоследствии его задержали на железнодорожном вокзале города.
Во время прохождения рамочного контроля "Рапискан" правоохранители остановили его для проверки, во время которой он признался, что имеет при себе оружие и боеприпасы.
В феврале 2025 года обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины.
Решение суда
Ленинский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Ему назначили три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также мужчина обязан оплатить более 5 тысяч гривен за экспертизы.
Конфискованный пистолет и патроны суд постановил передать Вооруженным силам Украины или уничтожить.
Ранее в Харьковской области мужчина во время охоты подстрелил человека, спутав с диким животным.
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