Пистолет Макарова и патроны — в Харькове осудили мужчину за владение оружием без разрешения

Мужчина держит пистолет в руках. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Харькове мужчина незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие. Его правоохранители разоблачили на вокале.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что в ноябре 2024 года мужчина без разрешения купил пистолет Макарова и два магазина с 16 патронами калибра 9 мм. Впоследствии его задержали на железнодорожном вокзале города.

Во время прохождения рамочного контроля "Рапискан" правоохранители остановили его для проверки, во время которой он признался, что имеет при себе оружие и боеприпасы.

В феврале 2025 года обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины.

Решение суда

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Ему назначили три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также мужчина обязан оплатить более 5 тысяч гривен за экспертизы.

Конфискованный пистолет и патроны суд постановил передать Вооруженным силам Украины или уничтожить.

Ранее в Харьковской области мужчина во время охоты подстрелил человека, спутав с диким животным.

Также мы писали, что работник ТЦК в Харькове открыл огонь из травматического оружия.