Пістолет Макарова та набої — у Харкові засудили чоловіка за володіння зброєю без дозволу

Чоловік тримає пістолет у руках. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Харкові чоловік незаконно придбав і зберігав вогнепальну зброю. Його правоохоронці викрили на вокалі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у листопаді 2024 року чоловік без дозволу купив пістолет Макарова та два магазини з 16 набоями калібру 9 мм. Згодом його затримали на залізничному вокзалі міста.

Під час проходження рамкового контролю "Рапіскан" правоохоронці зупинили його для перевірки, під час якої він зізнався, що має при собі зброю та бойові припаси.

У лютому 2025 року обвинувачений уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Ленінський районний суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї. Йому призначили три роки позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. Також чоловік зобов’язаний сплатити понад 5 тисяч гривень за експертизи.

Конфіскований пістолет і набої суд постановив передати Збройним силам України або знищити.

Раніше у Харківській області чоловік під час полювання підстрелив людину, сплутавши з дикою твариною.

Також ми писали, що працівник ТЦК у Харкові відкрив вогонь із травматичної зброї.