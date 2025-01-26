В Харькове работник МВД за деньги помог восстановить водительское удостоверение

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове судили жителя, который убедил работника сервисного центра МВД посодействовать в восстановлении водительского удостоверения своего знакомого. За это ему заплатили 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

20 июня 2022 года мужчину оштрафовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишили права на управление транспортом на один год.

В июне 2024 года он решил восстановить документ и обратился в сервисный центр МВД, где ему предложили "помощь" за 50 тысяч гривен. Взамен ему пообещали успешную сдачу экзаменов в один день в городе Днепр.

Передача денег находилась под контролем правоохранителей, а 14 июля мужчина прибыл в центр, где ему объяснили, как отличить правильные ответы на экзамене.

После сдачи теоретического экзамена мужчина вместе с экзаменатором отправился к автомобилю для сдачи практической части, которую тоже прошел успешно. Таким образом он получил водительское удостоверение четырех категорий.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства работник сервисного центра полностью признал свою вину в помощи по влиянию на чиновника.

Также он добровольно перечислил полученные 50 тысяч гривен на счет воинской части ВСУ. Ему назначили наказание в виде 59 500 гривен штрафа и он должен оплатить судебные расходы в размере 3183 гривен.

Ранее в Харькове судили водителя, который показал полицейским поддельное удостоверение.

А в Киеве мужчина, находясь в СИЗО, получил доступ к чужому банковскому счету и перечислял деньги.