У Харкові працівник МВС за гроші допоміг поновити посвідчення водія

Водійське посвідчення. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові судили мешканця, який переконав працівника сервісного центру МВС посприяти у поновленні водійського посвідчення свого знайомого. За це йому заплатили 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

20 червня 2022 року чоловіка оштрафували за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння та позбавили права на керування транспортом на один рік.

У червні 2024 року він вирішив поновити документ та звернувся до сервісного центру МВС, де йому запропонували "допомогу" за 50 тисяч гривень. Натомість йому пообіцяли успішне складення іспитів в один день у місті Дніпро.

Передача грошей перебувала під контролем правоохоронців, а 14 липня чоловік прибув до центру, де йому пояснили, як відрізнити правильні відповіді на іспиті.

Після складення теоретичного іспиту чоловік разом з екзаменатором вирушив до автомобіля для здачі практичної частини, яку теж пройшов успішно. Таким чином він отримав водійське посвідчення чотирьох категорій.

Рішення суду

Під час судового розгляду працівник сервісного центру повністю визнав свою провину у допомозі щодо впливу на посадовця.

Також він добровільно перерахував отримані 50 тисяч гривень на рахунок військової частини ЗСУ. Йому призначили покарання у вигляді 59 500 гривень штрафу та він має сплатити судові витрати в розмірі 3183 гривень.

Раніше у Харкові судили водія, який показав поліцейським підроблене посвідчення.

А у Києві чоловік, перебуваючи в СІЗО, отримав доступ до чужого банківського рахунку й перераховував гроші.