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В Харькове мужчина призывал Россию нанести ядерный удар по Украине — в прокуратуре рассказали детали

26 июня 2024 19:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ядерный удар по Украине - в Харькове задержали коллаборанта
Правоохранители задерживают мужчину. Иллюстративное фото: Нацполиция
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Харьковчанин в социальной сети призывал российских оккупантов нанести ядерный удар по Украине. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 26 июня.

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Мужчина был участником пророссийских групп в Telegram

По данным правоохранителей, задержанному мужчине 37 лет. Он из города Харькова.

Отмечается, что подозреваемый в коллаборационизме в 2023 году активно комментировал сообщения в одной из пророссийских групп в Telegram.

"Коллаборант писал, что нужно еще больше обстреливать территорию Украины, а по западной части нашего государства враг обязан нанести ядерный удар", – рассказывают в прокуратуре.

Коллаборант Харьков
Мужчина, призвавший россиян нанести по Украине ядерный удар. Фото: Харьковская областная прокуратура

Там добавляют, что мужчина видел, как россияне уничтожают его город постоянными обстрелами. Но его это не остановило.

"В чате он комментировал это так: "Расходимся спать, походу горит, что надо", — добавляют правоохранители.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по статье о коллаборационизме.

Напомним, бойцы Службы безопасности Украины на Харьковщине в Купянске задержали коллаборантку, ранее сотрудничавшую с оккупационными властями в регионе. После деоккупации женщина переехала в Киев и устроилась там учительницей.

Также мы писали, что на Харьковщине к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов. В составе вражеского подразделения мужчина охранял постройки, в которых базировались враги.

война
Харьков
Харьковская область
прокуратура
Коллаборант
война в Украине
измена

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