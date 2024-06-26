Ядерный удар по Украине - в Харькове задержали коллаборанта

Правоохранители задерживают мужчину. Иллюстративное фото: Нацполиция

Харьковчанин в социальной сети призывал российских оккупантов нанести ядерный удар по Украине. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 26 июня.

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По данным правоохранителей, задержанному мужчине 37 лет. Он из города Харькова.

Отмечается, что подозреваемый в коллаборационизме в 2023 году активно комментировал сообщения в одной из пророссийских групп в Telegram.

"Коллаборант писал, что нужно еще больше обстреливать территорию Украины, а по западной части нашего государства враг обязан нанести ядерный удар", – рассказывают в прокуратуре.

Мужчина, призвавший россиян нанести по Украине ядерный удар. Фото: Харьковская областная прокуратура

Там добавляют, что мужчина видел, как россияне уничтожают его город постоянными обстрелами. Но его это не остановило.

"В чате он комментировал это так: "Расходимся спать, походу горит, что надо", — добавляют правоохранители.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по статье о коллаборационизме.

Напомним, бойцы Службы безопасности Украины на Харьковщине в Купянске задержали коллаборантку, ранее сотрудничавшую с оккупационными властями в регионе. После деоккупации женщина переехала в Киев и устроилась там учительницей.

Также мы писали, что на Харьковщине к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов. В составе вражеского подразделения мужчина охранял постройки, в которых базировались враги.