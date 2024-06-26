Ядерний удар по Україні — у Харкові затримали колаборанта

Правоохоронці затримують чоловіка. Ілюстративне фото: Нацполіція

Харків'янин у соціальній мережі закликав російських окупантів завдати ядерного удару по Україні. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у середу, 26 червня.

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Чоловік був учасником проросійських груп у Telegram

За даними правоохоронців, затриманому чоловіку 37 років. Він з міста Харкова.

Зазначається, що підозрюваний у колабораціонізмі в 2023 році активно коментував дописи в одній з проросійських груп у Telegram.

"Колаборант писав, що треба ще більше обстрілювати територію України, а по західній частині нашої держави ворог зобовʼязаний завдати ядерний удар", — розповідають у прокуратурі.

Чоловік, який закликав росіян завдати по Україні ядерного удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Там додають, що чоловік бачив, як росіяни знищують його місто постійними обстрілами. Але його це не спинило.

"У чаті він коментував це так: "Расходимся спать, походу горит, что надо", — додають правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за статтею про колабораціонізм.

Раніше бійці Служби безпеки України на Харківщині у Куп'янську затримали колаборантку, котра раніше співпрацювала із окупаційною владою у регіоні. Після деокупації жінка переїхала в Київ та влаштувалась там вчителькою.

Також ми писали, що на Харківщині до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.