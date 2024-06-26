Ядерний удар по Україні — у Харкові затримали колаборанта

У Харкові чоловік закликав Росію завдати ядерного удару по Україні — у прокуратурі розповіли деталі
Харків'янин у соціальній мережі закликав російських окупантів завдати ядерного удару по Україні. Йому оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у середу, 26 червня.
Чоловік був учасником проросійських груп у Telegram
За даними правоохоронців, затриманому чоловіку 37 років. Він з міста Харкова.
Зазначається, що підозрюваний у колабораціонізмі в 2023 році активно коментував дописи в одній з проросійських груп у Telegram.
"Колаборант писав, що треба ще більше обстрілювати територію України, а по західній частині нашої держави ворог зобовʼязаний завдати ядерний удар", — розповідають у прокуратурі.
Там додають, що чоловік бачив, як росіяни знищують його місто постійними обстрілами. Але його це не спинило.
"У чаті він коментував це так: "Расходимся спать, походу горит, что надо", — додають правоохоронці.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за статтею про колабораціонізм.
Раніше бійці Служби безпеки України на Харківщині у Куп'янську затримали колаборантку, котра раніше співпрацювала із окупаційною владою у регіоні. Після деокупації жінка переїхала в Київ та влаштувалась там вчителькою.
Також ми писали, що на Харківщині до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.
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