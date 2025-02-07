Суд в Харькове вынес приговор мужчине который зарезал родственника

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове суд признал виновным 32-летнего мужчину в умышленном убийстве своего двоюродного брата. Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что один из них повредил автомобиль, совершив ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Согласно материалам дела, трагедия произошла 5 сентября 2020 года. Обвиняемый встретился с потерпевшим для выяснения конфликта, возникшего после дорожного инцидента — двоюродный брат задел его автомобиль во время выезда с парковки.

На встрече также присутствовали другие родственники и друзья. Однако спор быстро перерос в драку, во время которой подсудимый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки. Ранения были смертельными — мужчина скончался в больнице.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что не имел при себе ножа и не помнит, кто именно ранил его родственника. По его словам, во время конфликта ему в лицо брызнули из перцового баллончика, из-за чего он потерял ориентацию в ситуации.

В пресс-службе отметили, что прокуратура представила достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора Червонозаводским районным судом Харькова. Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харькове судили военного Нацгвардии, который поджег три автомобиля ВСУ.

Также в Харькове избрали наказание в суде для женщины, которая установила взрывчатку возле дома военнослужащего.