Підірвала оселю ветерана у Харкові — СБУ затримала агентку РФ

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російську агентку, яка встановила вибухівку біля оселі ветерана Збройних сил у Харкові. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ у четвер, 6 лютого.

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Правоохоронці розповіли, що жінка вчинила теракт у Харкові наприкінці січня 2025 року. Вона допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.

"Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала терористку в її квартирі", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, зловмисницею виявилася 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби завербували після антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Незадовго вона вже отримала від свого куратора з РФ інструкцію і мала забрати зі схрону саморобну вибухівку, а потім закласти її у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Закладена вибухівка біля будинку ветерана. Фото: СБУ

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон, через який росіяни відстежували пересування жертви і дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій.

Телефон на місці вибуху. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на жінку

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Правоохоронці повідомили їй про підозру у терористичному акті, що призвів до тяжких наслідків. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині судили експрацівника лісгоспу, який допомагав окупантам облаштовувати бліндажі.

Крім того, у Харківській області викрили пару, яка шпигувала для Росії під прикриттям "волонтерів". Вони коригували ракетно-бомбові удари загарбників по обласному центру та його околицях.