Суд у Харкові виніс вирок чоловіку який зарізав родича

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві свого двоюрідного брата. Між чоловіками спалахнув конфлікт через те, що один із них пошкодив автомобіль, вчинивши ДТП.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Згідно з матеріалами справи, трагедія сталася 5 вересня 2020 року. Обвинувачений зустрівся з потерпілим для з’ясування конфлікту, що виник після дорожнього інциденту – двоюрідний брат зачепив його автомобіль під час виїзду з парковки.

На зустрічі також були присутні інші родичі та друзі. Однак суперечка швидко переросла в бійку, під час якої підсудний завдав потерпілому ножове поранення в область грудної клітки. Поранення були смертельними — чоловік помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що не мав при собі ножа і не пам’ятає, хто саме поранив його родича. За його словами, під час конфлікту йому в обличчя бризнули з перцевого балончика, через що він втратив орієнтацію в ситуації.

У пресслужбі зазначили, що прокуратура представила достатньо доказів для винесення обвинувального вироку Червонозаводським районним судом Харкова. Чоловікові призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові судили військового Нацгвардії, який підпалив три автомобіля ЗСУ.

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