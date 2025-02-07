Суд у Харкові виніс вирок чоловіку який зарізав родича

У Харкові чоловік зарізав родича після сварки — що вирішив суддя
У Харкові суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві свого двоюрідного брата. Між чоловіками спалахнув конфлікт через те, що один із них пошкодив автомобіль, вчинивши ДТП.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Чоловік вдарив ножем двоюрідного брата
Згідно з матеріалами справи, трагедія сталася 5 вересня 2020 року. Обвинувачений зустрівся з потерпілим для з’ясування конфлікту, що виник після дорожнього інциденту – двоюрідний брат зачепив його автомобіль під час виїзду з парковки.
На зустрічі також були присутні інші родичі та друзі. Однак суперечка швидко переросла в бійку, під час якої підсудний завдав потерпілому ножове поранення в область грудної клітки. Поранення були смертельними — чоловік помер у лікарні.
Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що не мав при собі ножа і не пам’ятає, хто саме поранив його родича. За його словами, під час конфлікту йому в обличчя бризнули з перцевого балончика, через що він втратив орієнтацію в ситуації.
У пресслужбі зазначили, що прокуратура представила достатньо доказів для винесення обвинувального вироку Червонозаводським районним судом Харкова. Чоловікові призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові судили військового Нацгвардії, який підпалив три автомобіля ЗСУ.
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