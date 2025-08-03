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Главная Харьков В Харькове слышали взрыв — мэр города сообщил причину

В Харькове слышали взрыв — мэр города сообщил причину

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 00:22
Российские оккупанты атаковали Харьков - в городе был взрыв
Момент взрыва. Иллюстративное фото: Соцсети

Российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно

В Харькове слышали взрыв — мэр города сообщил причину - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: Скриншот

По данным главы города, причиной взрыва по предварительным данным стала атака дрона-камикадзе "Шахед". Также есть информация, что под атаку попал Шевченковский район города. Сейчас выясняются детали.

Что известно о воздушных тревогах на данный момент

В Харькове слышали взрыв — мэр города сообщил причину - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

На 00:45 по сообщению мониторингового ресурса Ukrainealarm, под угрозой находятся Сумская, Харьковская, Полтавская, Донецкая и Луганская области, а также Крым.

Напомним, в пятницу вечером, 1 августа, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали гражданские, среди которых 5-месячный младенец.

Ранее директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Иван Сокол рассказал, сколько нужно времени на разминирование Харьковщины.

Харьков взрыв война в Украине атака Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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