Российские оккупанты атаковали Харьков - в городе был взрыв

В Харькове слышали взрыв — мэр города сообщил причину
Российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно
По данным главы города, причиной взрыва по предварительным данным стала атака дрона-камикадзе "Шахед". Также есть информация, что под атаку попал Шевченковский район города. Сейчас выясняются детали.
Что известно о воздушных тревогах на данный момент
На 00:45 по сообщению мониторингового ресурса Ukrainealarm, под угрозой находятся Сумская, Харьковская, Полтавская, Донецкая и Луганская области, а также Крым.
Напомним, в пятницу вечером, 1 августа, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали гражданские, среди которых 5-месячный младенец.
Ранее директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Иван Сокол рассказал, сколько нужно времени на разминирование Харьковщины.
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