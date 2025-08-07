За пределами Харькова прогремели взрывы

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Харькове прогремел взрыв. Вероятно его слышали за пределами города, но это не точно.

Об этом сообщает Суспільне.

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Что известно на данный момент

Сообщение о взрыве. Фото: Скриншот

Пока что официальной информации об атаках на город не было.

Ситуация с воздушной опасностью в Украине

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

На 00:43 согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, в "красной зоне" опасности находятся Черниговская, сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, вечером 5 августа, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела ранена девушка, также есть разрушения.

Также мы показывали фото последствий удара БпЛА типа "Молния" по АЗС в Киевском районе Харькова.