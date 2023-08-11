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В Харькове директора частного предприятия подозревают в завладении средствами на оборону региона

11 августа 2023 16:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове директора частного предприятия подозревают в завладении средствами на оборону региона
Правоохранители объявляют подозрение. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Под руководством Специализированной прокуратуры по обороне Восточного региона завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора одного из частных предприятий г. Харькова и инженера по техническому надзору. Во время строительных работ в военной части Харьковской области подозреваемые совершили злоупотребление и завладели 1,14 млн грн бюджетных средств, предназначенных на оборонные нужды.

Об этом сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона .

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Материалы дела

По данным следствия, во время строительных работ на территории одной из воинских частей Харьковской области они, действуя совместно, завладели 1,14 млн грн бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. Кроме того, бывший заместитель командира воинской части без должного контроля подтвердил акты выполненных работ, где часть работ фактически не была выполнена, что привело к 567 тыс. грн убытков Министерству обороны Украины.

Им выдвинуто подозрение в завладении имуществом, совершенном злоупотреблением служебным положением в крупных размерах, в составе организованной группы, составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, что привело к тяжелым последствиям (согласно статьям 28, 191 и 36). Также подозрение выдвинуто бывшему заместителю командира воинской части, ответственному за материально-техническое обеспечение, не выполнившему свои обязанности и без надлежащего контроля утвердившему акты выполненных работ (согласно статье 425 Уголовного кодекса Украины).

За совершенные действия им могут быть наложены от 7 до 12 лет лишения свободы, а также трехмесячное ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также может быть произведена конфискация имущества.

  • Правоохранители объявляют подозрение. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона / Facebook
  • Правоохранители объявляют подозрение. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона / Facebook
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Напомним, что в Харькове будут судить предпринимателя, наладившего бизнес при содействии оккупантов.

Также мы писали о том, что тендер на проведение учебной программы для предпринимателей креативных индустрий под названием "Бизнес в условиях военного положения" на сумму 198 тыс. грн был отменен в Харькове . Отмена закупки связана с тем, что больше нет необходимости в этой программе.

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