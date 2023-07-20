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В Харькове детей планируют учить в метро: что известно

20 июля 2023 15:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове детей планируют учить в метро: что известно
Дети в Харьковском метрополитене. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковский городской совет планирует ввести офлайн обучение, начиная с 1 сентября, по крайней мере, для учеников младших классов. Есть несколько вариантов решения этой задачи, один из которых предполагает проведение уроков в метро.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Как пишет Сидоренко, есть запрос со стороны родителей на то, чтобы учащиеся младших классов могли учиться не дома, а с учителем и сверстниками.

"Основной вопрос — как сделать комбинированное обучение максимально безопасным и удобным. Поэтому и проделываются множество вариантов, и проведение уроков в метро — только один из них", — пишет директор департамента.

Он также добавил, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попытаться это организовать и над этим вариантом сейчас работают и в Департаменте образования, и в соответствующем КП.

"Существуют и другие варианты, требующие дополнительного изучения. Как только мэр получит всю необходимую информацию для принятия решения по тому или иному варианту, он сразу сообщит об этом жителям Харькова", — отметил Сидоренко.

Сам мэр Харькова Игорь Терехов считает, что переход к смешанной системе обучения в школах является необходимым, а действительно безопасным местом, где можно было бы организовать учебный процесс в Харькове, называет метрополитен.

"Что касается первоклассников — это катастрофа. Потому что никто их онлайн не научит писать, на поставит руку, как говорится. И самое главное: дети не становятся социальными, мы будем испытывать трудности в будущем", — считает мэр.

Как рассказывает Терехов, это можно организовать в переходах и оградить место, где будут учиться дети "специальными перегородками".

Напомним, что решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях было принято на заседании Совета обороны области . Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

Также мы писали о том, что в школах Харькова подготовили 51 укрытие для внедрения комбинированной системы обучения . К 11 сентября их должны подготовить еще в 21 школе.

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