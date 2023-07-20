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У Харкові дітей планують навчати в метро: що відомо

20 липня 2023 15:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові дітей планують навчати в метро: що відомо
Діти у Харківському метрополітені. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківська міська рада планує запровадити офлайн навчання, починаючи з 1 вересня, принаймні для учнів молодших класів. Існує кілька варіантів вирішення цієї задачі, один з яких передбачає проведення уроків у метро.

Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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Навчання у метро

Як пише Сидоренко, є запит з боку батьків на те, щоб учні молодших класів мали змогу вчитися не вдома, а з учителем та однолітками.

"Основне питання — як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро — лише один з них", — пише директор департаменту.

Він також додав, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати й над цим варіантом зараз працюють і в Департаменті освіти й у відповідному КП.

"Існують й інші варіанти, які потребують додаткового вивчення. Як тільки мер отримає всю необхідну інформацію для ухвалення рішення щодо того чи іншого варіанту, він одразу повідомить про це мешканців Харкова", - зазначив Сидоренко.

Сам мер Харкова Ігор Терехов вважає, що перехід до змішаної системи навчання у школах є необхідним, а дійсно безпечним місцем, де можна було б організувати учбовий процес у Харкові, називає метрополітен.

"Що стосується першокласників — це катастрофа. Бо ніхто їх онлайн не навчить писати, на поставить руку, як кажуть. І саме головне: діти не стають соціальними, ми будемо мати труднощі в майбутньому", — вважає мер.

Як розповідає Терехов, це можно організувати у переходах й огородити місце де будуть навчатись діти "спеціальними перегородками". 

Нагадаємо, що рішення про дозвіл на поновлення традиційного офлайн навчання у навчальних закладах ухвалили на засіданні Ради оборони області. Воно стосується дошкільної, шкільної, професійної, вищої та вищої освіти.

Також ми писали про те, що у школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання. До 1 першого вересня їх мають підготувати ще в 21 школі. 

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