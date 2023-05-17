В Харькове девочка-подросток торговала наркотиками

Процесс задержания подозреваемой. Фото: Telegram/Полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители разоблачили 17-летнюю девушку в торговле наркотиками . 15 мая она находилась с "товаром" на детской площадке в Слободском районе города.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области .

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Несовершеннолетняя призналась, что имеет при себе сверток наркотического вещества "соль" весом 70 граммов и 300 граммов амфетамина.

"Правонарушительница сообщила, что хранила наркотическое вещество с целью сбыта и указала 7 мест, где раньше спрятала закладки", - пишут правоохранители.

В настоящее время девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харькове осудили заложника, распространявшего наркотики . Октябрьский районный суд города Харькова признал виновным 24-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

Также мы рассказывали, что в Харькове прокуратура разоблачила эколога на взятке в 26 тыс. гривен во время своих служебных полномочий . В ходе расследования отмечается, что инспектор провел проверку, связанную с жалобой на проблему загрязнения и наличие строительных отходов на территории земельного участка в Чугуевском районе.