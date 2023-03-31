У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики

Суд призначив йому покаранння у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Жовтневий районний суд міста Харкова визнав винним 24-річного чоловіка винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Матеріали слідства

Прокурори довели, що харків’янин розповсюджував психотропи по Харкову. Чоловік влаштувався на роботу в інтернет-магазин в якості кур’єра. Однак діяльність магазину була незаконною — він спеціалізувався на продажі наркотичних і психотропних речовин.

"Чоловік розкладав по місту згортки з "PVP", фотографував місце схованки та надсилав координати її місця розташування кінцевим покупцям. У листопаді минулого року кар’єра закладника завершилась — його викрили правоохоронці", — розповідають у прокуратурі.

Суд призначив йому покаранння у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Харкові викрили онлайн-шахраїв. Ті телефонували харків’янам від імені працівників банків та виманювали конфіденційну інформацію щодо банківських карток, після чого привласнювали гроші потерпілих.

Також, ми розповідали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.