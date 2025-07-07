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Главная Харьков В Харькове дрон с термобарической боеголовкой попал в дом

В Харькове дрон с термобарической боеголовкой попал в дом

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:33
Дрон с термобарическим зарядом попал в многоэтажку Харькова
Пожар в доме. Фото иллюстративное: Харьковская ГСЧС

В Шевченковском районе Харькова утром 7 июля вражеский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. На месте удара сейчас работают правоохранители и эксперты.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, атака началась около 5:30 утра. Предварительно установлено, что был применен ударный БпЛА типа "Герань" с термобарической боевой частью. Обломки дрона будут изучены в рамках соответствующих экспертиз.

По состоянию на сейчас известно о 27 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью в городские больницы. Среди них есть трое детей: одна девочка и двое мальчиков.

Осмотр поврежденного дома продолжается. Зафиксированы серьезные разрушения, в частности, пожар на одном из верхних этажей.

Напомним, в Харьковской ОГА сообщили о последствиях российских атак по области за минувшие сутки.

Несколько минут назад в Харькове прозвучало несколько сильных взрывов. Город атакуют дроны-камикадзе.

российские войска Харьковская область Харьков дроны Шахед БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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