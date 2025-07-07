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Головна Харків У Харкові лунають сильні вибухи — на місто летять дрони

У Харкові лунають сильні вибухи — на місто летять дрони

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 10:24
У Харкові вибухи — працює ППО через загрозу дронів
"Шахед" летить на ціль. Фото: кадр з відео

Вранці 7 липня в Харкові знову лунають вибухи. Як повідомляють місцеві жителі та моніторингові ресурси, у місті працює система протиповітряної оборони. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Мешканців закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги. Дані щодо можливих влучань або наслідків наразі уточнюються.

Станом на 10:23 7 липня карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта
Карта повітряних тривог 7 липня 10:23. Фото: скриншот

Голова Харківської ОВА, мер Харкова та Командування ПС ЗСУ попереджає про дрони-камікадзе, які летять курсом на Харків. 

Ігор Терехов заявив, що зафіксовано три влучання в Холодногірському районі міста. 

Нагадаємо, Харківщина щоденно під атаками з боку російських військ. В Харківській ОВА сказали про наслідки атак за минулу добу. 

Також у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атак. 

Харків вибух ППО повітряна тривога дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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