У Харкові вибухи — працює ППО через загрозу дронів

У Харкові лунають сильні вибухи — на місто летять дрони
Вранці 7 липня в Харкові знову лунають вибухи. Як повідомляють місцеві жителі та моніторингові ресурси, у місті працює система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Вибухи в Харкові 7 липня
Повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Мешканців закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги. Дані щодо можливих влучань або наслідків наразі уточнюються.
Станом на 10:23 7 липня карта повітряних тривог має такий вигляд.
Голова Харківської ОВА, мер Харкова та Командування ПС ЗСУ попереджає про дрони-камікадзе, які летять курсом на Харків.
Ігор Терехов заявив, що зафіксовано три влучання в Холодногірському районі міста.
Нагадаємо, Харківщина щоденно під атаками з боку російських військ. В Харківській ОВА сказали про наслідки атак за минулу добу.
Також у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атак.
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