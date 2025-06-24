Взрывы в Харькове — ранены трое среди них 15-летняя девочка

В Харькове дроны атаковали частный сектор — пострадал подросток
В ночь на 24 июня Харьков атаковали дроны-камикадзе. В результате обстрелов на нескольких локациях прогремели взрывы, которые вызвали разрушения и пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Последствия российской атаки по Харькову
Зафиксировано по меньшей мере три места попаданий: два в частном секторе Немышлянского района и одно на территории гражданского предприятия в Салтовском районе. На последней локации возник масштабный пожар, который оперативно потушили спасатели.
Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых — 15-летняя девочка. Их состояние уточняется медиками.
Кроме того, из-за обстрелов поврежден ряд жилых домов, легковые автомобили и линии электропередач.
На местах попаданий сразу начали работать спасательные и аварийные службы, полицейские и медики. Все последствия атаки пока документируются.
Напомним, несколько дней назад в Харькове раздавались взрывы из-за российской дроновую атаку.
А на Харьковщине российские войска атаковали многоэтажку в Купянске.
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