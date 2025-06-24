Взрывы в Харькове — ранены трое среди них 15-летняя девочка

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 24 июня Харьков атаковали дроны-камикадзе. В результате обстрелов на нескольких локациях прогремели взрывы, которые вызвали разрушения и пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Последствия российской атаки по Харькову

Зафиксировано по меньшей мере три места попаданий: два в частном секторе Немышлянского района и одно на территории гражданского предприятия в Салтовском районе. На последней локации возник масштабный пожар, который оперативно потушили спасатели.

Спасатели обследуют атакованную территорию. Фото: ГСЧС Харьковщины

Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых — 15-летняя девочка. Их состояние уточняется медиками.

Кроме того, из-за обстрелов поврежден ряд жилых домов, легковые автомобили и линии электропередач.

Последствия от дроновой атаки в Харькове. Фото ГСЧС Харьковской области

На местах попаданий сразу начали работать спасательные и аварийные службы, полицейские и медики. Все последствия атаки пока документируются.

Напомним, несколько дней назад в Харькове раздавались взрывы из-за российской дроновую атаку.

А на Харьковщине российские войска атаковали многоэтажку в Купянске.