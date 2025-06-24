Вибухи в Харкові — поранено трьох серед них 15-річна дівчинка

У Харкові дрони атакували приватний сектор — постраждав підліток
У ніч на 24 червня Харків атакували дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілів на кількох локаціях пролунали вибухи, які спричинили руйнування та постраждалих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Наслідки російської атаки по Харкову
Зафіксовано щонайменше три місця влучань: два у приватному секторі Немишлянського району та одне на території цивільного підприємства у Салтівському районі. На останній локації виникла масштабна пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Попередньо відомо про трьох постраждалих, серед яких — 15-річна дівчинка. Їхній стан уточнюється медиками.
Крім того, через обстріли пошкоджено низку житлових будинків, легкові автомобілі та лінії електропередач.
На місцях влучань відразу почали працювати рятувальні й аварійні служби, поліцейські та медики. Усі наслідки атаки наразі документуються.
Нагадаємо, кілька днів тому в Харкові лунали вибухи через російську дронову атаку.
А на Харківщині російські війська атакували багатоповерхівку у Куп'янську.
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