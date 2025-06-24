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Головна Харків У Харкові дрони атакували приватний сектор — постраждав підліток

У Харкові дрони атакували приватний сектор — постраждав підліток

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Дата публікації: 24 червня 2025 10:29
Вибухи в Харкові — поранено трьох серед них 15-річна дівчинка
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини
Ключові моменти Наслідки російської атаки по Харкову

У ніч на 24 червня Харків атакували дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілів на кількох локаціях пролунали вибухи, які спричинили руйнування та постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Зафіксовано щонайменше три місця влучань: два у приватному секторі Немишлянського району та одне на території цивільного підприємства у Салтівському районі. На останній локації виникла масштабна пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Харків обстріли
Рятувальники обстежують атаковану територію. Фото: ДСНС Харківщини

Попередньо відомо про трьох постраждалих, серед яких — 15-річна дівчинка. Їхній стан уточнюється медиками.

Крім того, через обстріли пошкоджено низку житлових будинків, легкові автомобілі та лінії електропередач.

Харків атака дронів
Наслідки від дронової атаки у Харкові. Фото ДСНС Харківщини

На місцях влучань відразу почали працювати рятувальні й аварійні служби, поліцейські та медики. Усі наслідки атаки наразі документуються.

Нагадаємо, кілька днів тому в Харкові лунали вибухи через російську дронову атаку. 

А на Харківщині російські війська атакували багатоповерхівку у Куп'янську. 

російські війська ДСНС Харківська область Харків дрони атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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