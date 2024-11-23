В Харькове дворница украла деньги из найденного кошелька - решивший суд

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский районный суд Харькова наказал дворника, которая украла из чужого кошелька 150 евро. Женщина нашла его во время уборки и решила, что вернет владельцу только документы.

Об этом говорится в материалах судебного дела, опубликованного на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина украла деньги из кошелька из-за задержки зарплаты

Работница КП "Харьковблагоустройство" нашла во время работы кошелек, где внутри было 150 евро. Женщина вернула кошелек с документами, а вот деньги решила владельцы. В суде она объяснила, что на такое она отважилась из-за задержки заработной платы.

"Средства она достала и положила себе в карман, а сам кошелек отнесла в служебное помещение. После этого, проезжая мимо машины на уборочной машине, она увидела в салоне молодого парня и поняла, что владелец обнаружил исчезновение кошелька. Спросила, ничего ли он не потерял, и получив утвердительный ответ, сообщила, что нашла кошелек. После этого взяла его в служебном помещении и вернула потерпевшему вместе с документами", — говорится в материалах дела.

Затем работница обменяла деньги в пункте обмена вают и потратила их на продукты. Однако ее задержали сотрудники полиции. Она впоследствии пояснила, что считала, что восстановление документов обошлось бы владельцу кошелька дороже утраченных средств.

По данным следствия, харьковчанка возместила все украденные деньги потерпевшему.

Суд признал работницу "ХарьковБлагоустройство" виновной в краже и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Харькове судили 71-летнего мужчину, который из-за ревности зарезал 47-летнюю жену.

Также в Харькове в суде поставили точку по делу о переделе рынка "Солли".