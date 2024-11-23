Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове дворник украла деньги из кошелька — как наказал суд arrow

В Харькове дворник украла деньги из кошелька — как наказал суд

23 ноября 2024 12:59
Анастасия Постоенко - Редактор
В Харькове дворница украла деньги из найденного кошелька - решивший суд
Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Киевский районный суд Харькова наказал дворника, которая украла из чужого кошелька 150 евро. Женщина нашла его во время уборки и решила, что вернет владельцу только документы.

Об этом говорится в материалах судебного дела, опубликованного на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Женщина украла деньги из кошелька из-за задержки зарплаты

Работница КП "Харьковблагоустройство" нашла во время работы кошелек, где внутри было 150 евро. Женщина вернула кошелек с документами, а вот деньги решила владельцы. В суде она объяснила, что на такое она отважилась из-за задержки заработной платы.

"Средства она достала и положила себе в карман, а сам кошелек отнесла в служебное помещение. После этого, проезжая мимо машины на уборочной машине, она увидела в салоне молодого парня и поняла, что владелец обнаружил исчезновение кошелька. Спросила, ничего ли он не потерял, и получив утвердительный ответ, сообщила, что нашла кошелек. После этого взяла его в служебном помещении и вернула потерпевшему вместе с документами", — говорится в материалах дела.

Затем работница обменяла деньги в пункте обмена вают и потратила их на продукты. Однако ее задержали сотрудники полиции. Она впоследствии пояснила, что считала, что восстановление документов обошлось бы владельцу кошелька дороже утраченных средств.

По данным следствия, харьковчанка возместила все украденные деньги потерпевшему.

Суд признал работницу "ХарьковБлагоустройство" виновной в краже и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Харькове судили 71-летнего мужчину, который из-за ревности зарезал 47-летнюю жену.

Также в Харькове в суде поставили точку по делу о переделе рынка "Солли".

суд Харьков деньги грабеж евро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:19 Рютте впервые встретился с Трампом после выборов — какова цель

Новость с фото

14:14 Не знали в детстве — как видеоигры влияют на жизнь

14:07 Полно могил — 100-летняя женщина вспомнила о Голодоморе

14:04 На трассе Одесса-Киев появится весовой комплекс за 45 миллионов

13:56 Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора — фото

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:47 Литва финансирует производство украинских дальнобойных дронов

13:31 Лани и олени возвращаются в степи Одесчины — подробности

13:26 В обращении о запуске "Орешника" Путин не шевелил руками — видео

13:25 У Садового предупредили об изменениях в движении транспорта

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

14:19 Рютте впервые встретился с Трампом после выборов — какова цель

Новость с фото

14:14 Не знали в детстве — как видеоигры влияют на жизнь

14:07 Полно могил — 100-летняя женщина вспомнила о Голодоморе

14:04 На трассе Одесса-Киев появится весовой комплекс за 45 миллионов

13:56 Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора — фото

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:47 Литва финансирует производство украинских дальнобойных дронов

13:31 Лани и олени возвращаются в степи Одесчины — подробности

13:26 В обращении о запуске "Орешника" Путин не шевелил руками — видео

13:25 У Садового предупредили об изменениях в движении транспорта

12:59 В Харькове дворник украла деньги из кошелька — как наказал суд

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету