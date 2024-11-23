У Харкові двірниця вкрала гроші зі знайденого гаманця - що вирішив суд

Гроші у гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський районний суд Харкова покарав двірницю, яка поцупила з чужого гаманця 150 євро. Жінка знайшла його під час прибирання і вирішила, що поверне власнику лише документи.

Про це йдеться у матеріалах судової справи, яку опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Працівниця КП "Харківблагоустрій" знайшла під час роботи гаманець, де всередині було 150 євро. Жінка повернула гаманець з документами, а от гроші вирішила привласники. В суді вона пояснилап, що на таке вона відважилась через затримку заробітної плати.

"Кошти вона дістала і поклала собі у кишеню, а сам гаманець віднесла у службове приміщення. Після цього, проїжджаючи повз автівку на прибиральній машині, вона побачила у салоні молодого хлопця і зрозуміла, що власник виявив зникнення гаманця. Запитала, чи нічого він не загубив, і отримавши ствердну відповідь, повідомила, що знайшла гаманець. Після цього взяла його у службовому приміщенні й повернула потерпілому разом із документами", — йдеться у матеріалах справи.

Потім працівниця обміняла гроші у пункті обміну вают та витратила їх на продукти. Проте, її затримали працівники поліції. Вона згодом пояснила, що вважала, що відновлення документів обійшлося б власнику гаманця дорожчим, ніж втрачені кошти.

За даними слідства, харків'янка відшкодувала всі вкрадені гроші потерпілому.

Втім, суд визнав працівницю "ХарківБлагоустрій" винною у крадіжці та призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

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