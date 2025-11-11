Взрывы в Харькове 11 ноября — детали о последствиях атаки России

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове слышны взрывы утром во вторник, 11 ноября. Российские захватчики атакуют область баллистическими ракетами, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 11 ноября

"Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова в Telegram

Сейчас в половине областей страны продолжается воздушная тревога в связи с угрозой баллистических ракет из Курска РФ и ударных беспилотников из акватории Черного моря, предупреждают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому авто в Харьковской области вечером 10 ноября. В результате атаки пострадали люди.

Также мы сообщали, что в Харькове три дня не работал метрополитен. Это было связано с отключениями света. Известно, какая ситуация с метро в городе сейчас.