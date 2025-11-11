Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове гремят взрывы — ракеты на город

В Харькове гремят взрывы — ракеты на город

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 07:21
обновлено: 07:41
Взрывы в Харькове 11 ноября — детали о последствиях атаки России
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове слышны взрывы утром во вторник, 11 ноября. Российские захватчики атакуют область баллистическими ракетами, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Атака на Харьков 11 ноября

"Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города", — отметил Терехов.

В Харькове гремят взрывы — ракеты на город - фото 1
Скриншот сообщения Игоря Терехова в Telegram

Сейчас в половине областей страны продолжается воздушная тревога в связи с угрозой баллистических ракет из Курска РФ и ударных беспилотников из акватории Черного моря, предупреждают Воздушные силы.

Повітряна тривога вранці 11 листопада
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому авто в Харьковской области вечером 10 ноября. В результате атаки пострадали люди.

Также мы сообщали, что в Харькове три дня не работал метрополитен. Это было связано с отключениями света. Известно, какая ситуация с метро в городе сейчас.

Харьков взрыв обстрелы Игорь Терехов ракеты
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации