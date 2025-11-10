Видео
Україна
Главная Харьков Не работало трое суток — какая ситуация с метро в Харькове

Не работало трое суток — какая ситуация с метро в Харькове

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 08:06
обновлено: 08:07
Метро в Харькове не работало трое суток — какая ситуация в городе
Метро в Харькове. Фото: t.me/kh_metro

В Харькове три дня не работал метрополитен. Возобновить работу было невозможно из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

Читайте также:

Какая ситуация с метро в Харькове 10 ноября

"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метро работает в режиме укрытия", — говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Кроме того, там добавили, что сейчас в Харькове организована работа наземного транспорта с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.

Робота метро у Харкові 10 листопада
Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Обновлено 08:00. В ведомстве сообщили, что движение поездов по линиям метрополитена восстановили. Однако в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно прекращено.

Местных жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ситуации.

Метро в Харкові
Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Напомним, Харьковоблэнерго опубликовало графики отключения света в городе на 10 ноября. Электроэнергии в городе нет из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Также мы показывали, как выглядит Харьков во время блэкаута. В городе введены масштабные отключения электроэнергии, что повлекло обесточивание больших районов.

Харьков метро электроэнергия обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
