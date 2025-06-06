Ексдиректора підприємства судили через вивезення гною на ділянку

Вивезення відходів тваринного походження. Ілюстративне фото: superagronom

У Харківській області судили колишнього керівника державного сільськогосподарського підприємства. Він систематично забруднював земельну ділянку гноєм.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними слідства, з 16 травня 2017 року чоловік перебував на посаді керівника держпідприємства "Дослідне господарство "Комсомолець", яке здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність. Основними напрямками роботи є виробництво насіння сільськогосподарських культур та саджанців, вирощування племінної худоби та птиці, а також розведення великої рогатої худоби.

Чоловік з 2018 року дав вказівку головному інженеру на постійне вивезення гною на ділянку, де раніше були ферми, а зараз вона не використовується. Внаслідок цього вона зазнавала систематичного забруднення та засмічення шкідливими речовинами иа стала не придатною для використання за цільовим призначенням.

Під час дослідження ґрунту було встановлено, що рівень забруднення перевищений:

амоній у 2,2 раза;

нітрати у 2,5 раза;

фосфор у 2,6 раза.

Таким чином засмічення земельної ділянки завдало шкоди державі на загальну суму 1 669 248 гривень.

Водночас обвинувачений заявив, що відповідні вказівки щодо вивезення гною були ще до його вступу на посаду. За словами свідків, гній вивозили трактором через дорогу на відведену територію ще з 1995 року. Таким чином, коли чоловік очолив підприємство, відходи просто продовжували вивозити в те ж місце.

У судових матеріалах йдеться, що раніше на ділянці були ферми, але після виявлення туберкульозу їх вивезли. Землю перестали обробляти, тому земля "пустує".

Рішення суду

Суд визнав директора підприємства винним у забрудненні земель та призначив йому покарання у вигляді штрафу 34 тисяч гривень. Але його звільнили від відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, кримінальне провадження закрили.

Водночас чоловік має сплатити витрати за судову економічну експертизу в розмірі понад 21 800 гривень та за проведення судової інженерно-екологічної експертизи в розмірі понад 14 388 гривень.

Нагадаємо, у Харкові судили підприємця, у приміщенні якого під час роботи загинув працівник.

Також у Харкові слюсар ТЕЦ коригував ворожі удари по мобільній вогневій групі ППО, яка захищала об'єкт від російських обстрілів.