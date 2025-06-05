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У Харкові слюсар ТЕЦ коригував вогонь РФ — як його покарав суд

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Дата публікації: 5 червня 2025 16:24
У Харкові судили працівника ТЕЦ, який передавав координати ЗСУ
Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові судили слюсаря місцевої теплоелектростанції. Він передавав російським окупантам координати мобільно-вогневих груп.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2025 року слюсар Харківської ТЕЦ в Telegram отримав завдання передати інформацію про мобільні вогневі групи, які захищають об'єкт критичної інфраструктури.

Так, 13 лютого вранці він сфотографував на телефон місцезнаходження захисників та переслав фото росіянам. А вже 14 лютого на робочому місці він наніс позначки на Google Maps, додав пояснення та передав інформацію ворогу через Telegram.

Під час обшуків, які провели правоохоронці в його квартирі 2 квітня, було знайдено та вилучено боєприпаси. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 

Також він має сплатити 1 782 гривні за судово-балістичну експертизу. А вилучені боєприпаси передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у Харкові судили підприємця через смерть працівника у його приміщенні.

Також ми писали, що у Харкові чоловік влаштував підпільне казино у магазині та організував незаконний продаж алкоголю.

суд Харків ТЕЦ ППО Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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