Количество пострадавших от обстрела Харькова 7 июля 2025 года возросло до 82 человек

Спасатель на месте обстрела в Харькове 7 июля 2025 года. Фото: ГСЧС Украины

Утром 7 июля россияне несколько раз атаковали Харьков. Вражеские удары были в период с 05:20 до 05:40 и с 10:20 до 10:30. В результате обстрела Шевченковского, Холодногорского и Слободского района пострадали более 80 человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстрел Харькова 7 июля

Целью противника стали гражданские объекты. Погибла 34-летняя женщина. Еще 82 человека пострадали: одни получили ранения, другие — острый шок. Среди пострадавших восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Напомним, 7 июля россияне нанесли по Харькову массовый удар "Шахедами". В течение всего десяти минут зафиксировали шесть попаданий по жилым районам и улицам города.

Также мы сообщали, что в результате атаки на Холодногорский район Харькова 7 июля погибла женщина, которая получила тяжелое ранение. Она скончалась в больнице.