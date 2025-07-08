Кількість постраждалих від обстрілу Харкова 7 липня 2025 року зросла до 82 людей

У Харкові кількість поранених перевищила 80 осіб, — прокуратура
Уранці 7 липня росіяни кілька разів атакували Харків. Ворожі удари були в період від 05:20 до 05:40 та від 10:20 до 10:30. Унаслідок обстрілу Шевченківського, Холодногірського та Слобідського районі постраждали понад 80 людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Обстріл Харкова 7 липня
Ціллю противника стали цивільні об'єкти. Загинула 34-річна жінка. Ще 82 людини постраждали: одні зазнали поранень, інші — гострого шоку. Серед потерпілих восьмеро дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики.
Нагадаємо, 7 липня росіяни завдали по Харкову масового удару "Шахедами". Упродовж лише десятьох хвилин зафіксували шість влучань по житлових районах і вулицях міста.
Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Холодногірський район Харкова 7 липня загинула жінка, яка зазнала важкого поранення. Вона померла в лікарні.
Читайте Новини.LIVE!