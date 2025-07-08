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Головна Харків У Харкові кількість поранених перевищила 80 осіб, — прокуратура

У Харкові кількість поранених перевищила 80 осіб, — прокуратура

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 00:28
Кількість постраждалих від обстрілу Харкова 7 липня 2025 року зросла до 82 людей
Рятувальник на місці обстрілу в Харкові 7 липня 2025 року. Фото: ДСНС України

Уранці 7 липня росіяни кілька разів атакували Харків. Ворожі удари були в період від 05:20 до 05:40 та від 10:20 до 10:30. Унаслідок обстрілу Шевченківського, Холодногірського та Слобідського районі постраждали понад 80 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Обстріл Харкова 7 липня

Ціллю противника стали цивільні об'єкти. Загинула 34-річна жінка. Ще 82 людини постраждали: одні зазнали поранень, інші — гострого шоку. Серед потерпілих восьмеро дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики.

Нагадаємо, 7 липня росіяни завдали по Харкову масового удару "Шахедами". Упродовж лише десятьох хвилин зафіксували шість влучань по житлових районах і вулицях міста.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Холодногірський район Харкова 7 липня загинула жінка, яка зазнала важкого поранення. Вона померла в лікарні.

Харків обстріли прокуратура війна в Україні постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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