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В Харькове коммунальщики убирают последствия ночных обстрелов по центру города

6 июня 2023 13:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове коммунальщики убирают последствия ночных обстрелов по центру города
Коммунальщики убирают последствия ночных обстрелов. Фото: Новости.LIVE.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на 6 июня россияне обстреляли центр Харькова. Ракета С-300 попала в асфальт на улице Рымарская, в результате чего повреждения получили городская инфраструктура, здание и частный транспорт. В настоящее время коммунальщики устраняют последствия ночных обстрелов.

Об этом с места происшествия сообщает журналист Новини.LIVE.

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Последствия обстрела

Из-за попадания ракеты по улице Рымарская был поврежден водопровод. Также на дороге образовалась огромная воронка.

"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей", — написал у себя в Telegram-канале мэр Харькова. Игорь Терехов.

Последствия ночных обстрелов по Харькову. Фото: Новини.LIVE.

В частности, прилеты были зафиксированы в Шевченковском и Основянском районах в городе Харькове. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Работа коммунальщиков

Ночью коммунальщики приступили к работе по устранению последствий обстрела. Как рассказали в КП "Харьковводоканал", в результате обстрела полностью разрушены контрольно-смотровой колодец, участок сети водоотвода диаметром 400 мм и два боковых подключения трубопроводов к жилым домам.

"Прежде всего, локализовали аварию и наладили перекачку стоков в обход поврежденной сети с тем, чтобы харьковчане без ограничений продолжали пользоваться услугой водоотведения. На данном этапе продолжаются подготовительные работы, и определяется участок керамической магистрали под замену. После этого сразу начнем восстановительные мероприятия на всех пострадавших объектах водоотвода", — отметил начальник КП Виктор Булгаков.

Коммунальщики убирают последствия ночных обстрелов. Фото: Новини.LIVE.

Поврежденный трубопровод диаметром 400 мм планируют возобновить водоснабжение в полном объеме. На время ремонтных работ подвоз воды будет производиться автоцистернами предприятия.

Напомним, что ночью кафиры прибегли к атаке Харькова. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300.

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